Thông tin Công an phường Mỹ Tho đánh người dân nhập viện là bịa đặt

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 22h44 ngày 3/8, tài khoản Facebook tên “Ngan Chau”, đăng tải bài viết kèm theo 5 hình ảnh (một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có tên là Châu Hoàng Nhất Lan và một phụ nữ) với nội dung sai sự thật rằng lực lượng Công an phường Mỹ Tho đánh người khi làm việc dẫn đến phải nhập viện.

Trước thông tin trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.