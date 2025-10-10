Thông tin căng tin KTX cản trở sinh viên nhận cơm cứu trợ mưa lũ để bán suất ăn: ĐH Sư phạm Thái Nguyên lên tiếng

"Hôm qua và sáng nay căng tin ký túc xá không cho cứu hộ vào. Còn có thông tin là muốn lấy cơm thì phải trả 50 nghìn đồng/suất".

"Căng tin nhà trường cũng không cho phép chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt gây khó dễ khiến nhiều bạn không có tiền mặt phải nhịn đói. Sau khi nước rút, một số sinh viên trở về nhà thì bị trách không ở lại dọn dẹp ký túc xá".

Trước những thông tin gây tranh luận trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đã những chia sẻ trên báo Dân Trí. Vị lãnh đạo này cho biết không có chuyện để sinh viên đói khát hoặc gây khó dễ khi các em tá túc tại trường. Bên cạnh đó, việc các đoàn từ thiện đến trường đều do phía nhà trường điều phối, không phải do căng tin ký túc xá đảm nhận.

"Tối qua và trưa nay (9/10-pv), nhà trường đã phát cơm miễn phí cho sinh viên. Nhà ăn này do một đơn vị thầu quản lý, không phải trực tiếp của nhà trường. Việc tố cáo trên mạng xã hội, tôi cho rằng có thể do bức xúc giữa cá nhân với cá nhân. Nhà trường đang lo khắc phục sau bão để đảm bảo hỗ trợ sinh viên tốt nhất từ vệ sinh đến nước sinh hoạt", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, nhiều khu vực tại Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường trung tâm và khu dân cư quanh các trường đại học chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Nhiều khu trọ sinh viên bị cô lập, không điện, không đồ ăn, không thức uống. Nhiều sinh viên cho biết đã phải leo lên nóc nhà, vừa đói vừa lạnh vì khu trọ bị ngập nặng. Toàn thành phố mất điện, sóng điện thoại kém, nhiều gia đình lo lắng vì không thể liên lạc với con em nên nhiều trường không bị ngập lụt phát đi thông báo hỗ trợ tối đa sinh viên.