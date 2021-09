Thông tin 57 trẻ dưới 18 tuổi ở Cần Thơ tiêm vắc xin Covid-19 là chính xác

Ông Trịnh Minh Thắng cho biết: “Theo kết quả xác minh, có 57 em dưới 18 tuổi trên địa bàn quận được tiêm vắc xin Covid-19. Tôi đã cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan đến vụ việc này. Quan điểm là sai tới đâu xử lý tới đó”.



Theo ông Thắng, hiện sức khỏe của những em này đều bình thường.

Bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer

Trước đó, trên Facebook xuất hiện phiếu tiêm vắc xin của bé gái P.K.T. (13 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt), làm nhiều người bất ngờ. Hiện nay, Việt Nam chỉ có chủ trương tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên.



Theo lãnh đạo UBND quận Thốt Nốt, các cán bộ y tế đã tự ý tiêm vắc xin cho người chưa đủ 18 tuổi, không xin ý kiến chỉ đạo của quận hay Sở Y tế.



Ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm y tế quận cho biết, bé gái 13 tuổi là cháu của cán bộ trung tâm y tế phường Tân Lộc. Do bé ở chung nhà với cán bộ y tế này nên được tiêm vắc xin.



Sau khi vụ việc xảy ra, ông Hải giải trình nhưng chỉ nhắc đến 3 trường hợp trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer gồm: P.T.K.T (13 tuổi), T.N.Q (14 tuổi) và T.H.N (17 tuổi).



Tuy nhiên, sau đó xuất hiện thông tin có đến 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 nên quận Thốt Nốt cho tiến hành kiểm tra và đến nay đã có kết quả.



Ông Nguyễn Kim Hải đã bị đình chỉ chức Giám đốc Trung tâm y tế quận. Hiện, điều hành trung tâm y tế này là do một Phó giám đốc.



UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về chấn chỉnh công tác tiêm phòng Covid-19. Trong đó giao cho Công an thành phố chỉ đạo lực lượng từ thành phố đến cơ sở quan tâm, nắm tình hình triển khai tiêm vắc xin ở địa phương, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có).