Thống đốc NHNN nhìn thẳng việc tiền ‘chảy' mạnh vào bất động sản và chứng khoán

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN cho biết: Tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 – mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phân tích: Tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Trong lĩnh vực chứng khoán, dù tăng trưởng nhanh nhưng dư nợ cho vay chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn theo dõi chặt các chỉ số an toàn. Hiện, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, cơ quan này liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối dòng vốn theo kỳ hạn nhằm đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.