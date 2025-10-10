Thống đốc NHNN giao nhiệm vụ cho các ngân hàng nhận và được chuyển giao bắt buộc

Tại Hội nghị sơ kết về tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của các ngân hàng sau gần 1 năm triển khai, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều 9/10, tình hình "sức khoẻ" của 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc được hé lộ.

4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm: Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) được chuyển giao về MB, đổi tên thành Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV); Ngân hàng Xây Dựng (CB) được chuyển giao về Vietcombank, đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo); Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) được chuyển giao về HDBank, đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank); Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) được chuyển giao về VPBank, vừa được đổi tên thành Ngân hàng Kỷ nguyên Thịnh vượng (GPBank).

Theo đánh giá của NHNN, sau gần một năm thực hiện chuyển giao, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã đạt được những kết quả tích cực.