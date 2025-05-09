Thông điệp về giáo dục trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Lễ khai giảng 2025-2026 không chỉ đơn thuần là một ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi thư đầu tiên cho học sinh cả nước và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay.

Trong không gian thiêng liêng ấy, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành kim chỉ nam dẫn đường, định hình cho giáo dục Việt Nam một tầm nhìn mới trong kỷ nguyên phát triển, đồng thời gợi mở khát vọng lớn lao về một dân tộc hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư bắt đầu bằng việc gợi nhắc truyền thống hiếu học và sự khởi đầu đầy gian khó của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ Lâm thời đã quyết định thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, coi đó là một quyết định chiến lược đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của quốc gia. Cùng với đó là phong trào “Bình dân học vụ” vang dội với phương châm giản dị: “Người biết chữ dạy người chưa biết chữ”. Khi ấy, chống mù chữ được coi là “mặt trận mở đầu”, khơi thông nguồn lực con người để dựng xây đất nước. Nhắc lại thời khắc ấy, Tổng Bí thư nhấn mạnh: giáo dục luôn ở tuyến đầu của mọi công cuộc, từ kháng chiến đến kiến thiết, từ giải phóng dân tộc đến hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học 2025- 2026. Ảnh: Phạm Hải

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư trích dẫn lại lời Bác Hồ trong bức thư gửi học sinh ngày 5/9/1945: “Từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam… một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam”. Từ đó, Tổng Bí thư khẳng định, dù trải qua chiến tranh hay hòa bình, giáo dục cách mạng Việt Nam đã góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển. Nhưng ông cũng thẳng thắn chỉ rõ: chất lượng giáo dục chưa đồng đều, chênh lệch vùng miền còn lớn, giáo dục đại học đổi mới chậm, phương pháp dạy học chưa khuyến khích sáng tạo, cơ sở vật chất và chuyển đổi số còn bất cập. Chính vì vậy, cần một sự đổi mới căn bản, toàn diện, quyết liệt và hiệu quả hơn bao giờ hết.