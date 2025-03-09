Thông điệp của ông Tập Cận Bình trong lễ duyệt binh nhân 80 năm Chiến thắng phát xít

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters, Tâ| 03/09/2025 10:50

Tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, chỉ khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể bảo đảm an ninh chung, loại bỏ tận gốc nguyên nhân chiến tranh và ngăn chặn những bi kịch lịch sử tái diễn.

“Nhân loại một lần nữa đang đứng trước sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu và cùng thắng hay trò chơi được - mất”, ông Tập Cận Bình nói và khẳng định, nhân dân Trung Quốc sẽ kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử và về phía tiến bộ của nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay với các dân tộc trên thế giới xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh vì nhân loại.

thong diep cua ong tap can binh trong le duyet binh nhan 80 nam chien thang phat xit hinh anh 1
Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt đội hình binh lính và các khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Ông kêu gọi toàn thể các dân tộc Trung Quốc đoàn kết, nỗ lực dưới sự lãnh đạo vững mạnh của đảng Cộng sản để xây dựng đất nước hùng mạnh và thúc đẩy sự phục hưng dân tộc trên mọi lĩnh vực thông qua con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Cuộc duyệt binh lần này của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn còn có sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, lãnh đạo các nước bạn bè... Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các chính sách thuế quan và đường lối khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm căng thẳng quan hệ giữa nước này với cả đồng minh lẫn đối thủ.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/thong-diep-cua-ong-tap-can-binh-trong-le-duyet-binh-nhan-80-nam-chien-thang-phat-xit-post1227293.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/thong-diep-cua-ong-tap-can-binh-trong-le-duyet-binh-nhan-80-nam-chien-thang-phat-xit-post1227293.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Thông điệp của ông Tập Cận Bình trong lễ duyệt binh nhân 80 năm Chiến thắng phát xít
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO