Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường gửi Đại hội đồng AIPA - 46

Trước những thách thức của môi trường quốc tế hiện nay, hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần phải đoàn kết, củng cố sức mạnh nội tại và phát huy vai trò trung tâm, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định, đồng thời chủ động tham gia định hình các xu thế phát triển ở khu vực và thế giới.

Đại hội đồng AIPA lần này diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng. Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Việc kết nạp Timor-Leste tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 sẽ mang đến xung lực và mở ra không gian phát triển mới năng động hơn cho ASEAN. Điều đó càng củng cố thêm thế và lực cho ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai thắng lợi Tầm nhìn Cộng đồng 2045.

Gần nửa thế kỷ qua, AIPA đã luôn giữ vai trò quan trọng, sát cánh cùng Chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước tiến của Cộng đồng. Trong bối cảnh mới, để thúc đẩy ASEAN phát triển bao trùm và bền vững hơn, tôi mong AIPA và Nghị viện mỗi nước thành viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thông qua việc tạo lập khuôn khổ thể chế thuận lợi, hài hòa hóa quy định pháp luật, chính sách phát triển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là trong việc thúc đẩy ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Tôi cũng mong AIPA tiếp tục phát huy những thế mạnh đặc trưng của ngoại giao nghị viện để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và truyền thống đoàn kết giữa các nước ASEAN và mở rộng quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt - kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, 30 năm Việt Nam gia nhập AIPA và 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN. Trong hành trình ấy, với tinh thần “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Nghị viện các nước góp sức thúc đẩy hơn nữa đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ AIPA, cũng như đóng góp cho mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Một lần nữa, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội đồng AIPA-46 thành công tốt đẹp.