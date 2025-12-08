Thông báo mới nhất của Cơ quan An ninh điều tra vụ đường dây tiền ảo tỷ USD

Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.

Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.