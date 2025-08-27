Thông báo giải thể Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 11A Sông Đà, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Số Giấy phép: 3429/GP-CHK cấp ngày 24/07/2017 tại Cục Hàng không Việt Nam, Mã số thuế doanh nghiệp: 0310981592) thông báo giải thể. Ngày giải thể: 02/02/2023.
Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh do bà Chintanaphone Xayasane (Quốc tịch: Lào, Số Hộ chiếu: P1803606 do Bộ Ngoại giao Lào cấp ngày 08/08/2016 tại Lào) là người đứng đầu.
Tên Hãng hàng không: LAO AIRLINES (Địa chỉ: Đường Pangkham Bang Xieengnhung, Quận Chanthabuly, Thủ đô Viêng-chăn, Lào.)
Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả và không tìm kiếm được cơ hội kinh doanh.
Vậy trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bố cáo giải thể, yêu cầu các đơn vị/cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề liên quan.