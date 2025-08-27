Thông báo giải thể Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh

Tên Hãng hàng không: LAO AIRLINES (Địa chỉ: Đường Pangkham Bang Xieengnhung, Quận Chanthabuly, Thủ đô Viêng-chăn, Lào.)

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả và không tìm kiếm được cơ hội kinh doanh.

Vậy trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bố cáo giải thể, yêu cầu các đơn vị/cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề liên quan.