Thỏi vàng hơn 2kg bị rơi trên phố, cảnh sát phát loa tìm chủ nhân

Theo HK01, khoảng 16h30 ngày 13/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên đường Shuibei 2, quận Luohu (Thâm Quyến), sĩ quan cảnh sát Hou Guodong bất ngờ được một người dân đến giao nộp một thỏi vàng lớn.

Ảnh chụp màn hình

Người này cho biết đã tình cờ nhặt được thỏi vàng có khắc trọng lượng “2267,83g” trên đường.