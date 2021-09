Thời trẻ trâu, Sơn Tùng tiết lộ vũ đạo 'Nắm Đôi Bàn Tay' của Kay Trần?

Theo đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhảy nhót của Sơn Tùng trên nền nhạc của Kay Trần. Khác xa với hình ảnh đậm nét badboy thường thấy, Sơn Tùng khiến cư dân mạng "ngã ngửa" khi khoe khả năng nhảy nhót rất ư là hài hước thế này.

Your browser does not support the video tag.

Khác xa với tạo hình đầy thời thượng như hiện tại, Sơn Tùng của ngày xưa ăn mặc cực kì nhắng nhít

Nét vũ đạo đậm nét tấu hài này của Sơn Tùng khiến dân tình không thể nhịn được cười, mặc dù nhảy trên nền nhạc remix nhưng từng động tác mà Sơn Tùng thể hiện lại rất nhẹ nhàng và từ tốn không khác gì một bài múa trên nền nhạc remix vậy.



Đây là động tác tập dưỡng sinh mỗi sáng hả Sơn Tùng ơi!