Thời trang pickleball bùng nổ: Khi thể thao trở thành phong cách sống

Khi sân chơi biến thành sàn diễn thời trang

Tại châu Âu đến châu Á, những người yêu pickleball ngày càng chú trọng đến cách họ xuất hiện trên sân. Họ chọn trang phục theo tông màu, phối đồ đồng điệu với bạn chơi, thậm chí còn mang phong cách riêng như preppy, minimal hay sporty chic.

Theo Kyan Yap, người sáng lập PXP Pickleball Club ở Kuala Lumpur: ''Người chơi đến sân không chỉ để thi đấu, mà để thể hiện cá tính''. Từ đó, các thương hiệu thời trang nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, tung ra hàng loạt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ pickleball.

Thương hiệu lớn đổ bộ: từ sân pickleball đến đường phố

Những cái tên như Fila, Skechers, Adidas đều đã ra mắt sản phẩm gắn với pickleball. Fila Malaysia còn tổ chức cả giải đấu, workshop và ra mắt giày, áo thi đấu phối màu pastel.

Skechers giới thiệu dòng ''Viper Court'' kết hợp giữa hiệu năng thể thao và thiết kế thời trang. Tại Mỹ, các thương hiệu athleisure như Lululemon và Outdoor Voices cũng nhanh chóng đưa yếu tố pickleball vào thiết kế.

Giá các sản phẩm lấy cảm hứng từ pickleball thường dao động từ khoảng 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu vận động và ưa thời trang.

Phong trào toàn cầu: Nơi thể thao gặp gỡ thời trang

Không chỉ ở châu Á, pickleball đang trở thành hiện tượng tại Mỹ và châu Âu, với hàng loạt sân chơi mới mở trong trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Tại các sự kiện thể thao - xã hội, người chơi thường tụ tập sau trận đấu tại quán cà phê hay bar trong khuôn viên, biến Ppickleball thành hoạt động giao lưu đúng nghĩa.

''Pickleball không còn là trò chơi, mà là biểu tượng của lối sống năng động, cởi mở và gắn kết cộng đồng'' - nhà thiết kế Serene Ang, sáng lập The Shirt Bar - chia sẻ.

Không chỉ là trào lưu ngắn hạn

Các chuyên gia thời trang cho rằng pickleball có tiềm năng dài hạn, tương tự cách tennis hay golf từng tạo ra những phong cách riêng (tennis-core, golf-chic).

Thương hiệu mới như Friend of Ours tại Malaysia còn xây dựng toàn bộ dòng sản phẩm xoay quanh pickleball, từ trang phục thi đấu đến đồ streetwear.

“Điều khiến pickleball khác biệt là tinh thần cộng đồng, người ta chơi cùng bạn bè, và thể hiện bản thân qua cách ăn mặc'' - đồng sáng lập Tanestrran Chandran cho biết.

Từ xu hướng đến phong cách sống toàn cầu

Sự giao thoa giữa thời trang và pickleball phản ánh xu hướng ''social sport'' - thể thao kết hợp giao tiếp đang thịnh hành trên toàn thế giới.

Các thương hiệu hiểu rằng khách hàng hiện đại muốn vừa khỏe mạnh, vừa phong cách, vừa kết nối. Và pickleball đáp ứng hoàn hảo cả 3 yếu tố đó.

Từ Singapore, Tokyo, Bangkok đến New York... những bộ đồ pickleball trẻ trung, năng động đang xuất hiện khắp nơi minh chứng rằng phong cách thể thao đã chính thức bước ra khỏi sân đấu để định hình thời trang đường phố mới của thế hệ hiện đại.

Thu Vân