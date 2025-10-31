Thời trang cuốn hút của Trịnh Mỹ Anh tại Miss Earth 2025
31/10/2025 06:00
Sau 10 ngày tranh tài tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh ghi điểm với phong thái tự tin, năng lượng tích cực và gu thời trang sành điệu.
Ngay từ những ngày đầu tham gia Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh luôn xuất hiện với thần thái tự tin, tác phong chuyên nghiệp và phong cách thời trang chỉn chu, tinh tế.
Trịnh Mỹ Anh toát lên phong thái thanh lịch và hiện đại trong bộ suit trắng tinh khôi. Thiết kế vest dáng dài, chiết eo nhẹ kết hợp cùng quần ống suông tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính. Người đẹp khéo léo chọn khuyên tai bản lớn ánh vàng làm điểm nhấn, tôn lên gương mặt sắc sảo và thần thái tự tin.
Người đẹp ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào và thanh thoát trong chiếc váy dạ hội màu xanh pastel dịu mắt. Thiết kế cổ lệch vai mang đến nét hiện đại, trong khi phần thân váy được điểm xuyết hoa ren tinh tế giúp tôn lên vẻ mềm mại, nữ tính. Chất liệu vải ánh nhẹ khiến tổng thể thêm phần sang trọng mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, trong trẻo.
Đại diện Việt Nam chọn bộ trang phục mang sắc hồng fuchsia kết hợp xanh cobalt nổi bật, thiết kế áo yếm cách điệu được xử lý bằng chất liệu bay bổng, tạo nên chuyển động mềm mại theo từng bước chân, trong khi phần quần lụa xanh ánh satin mang đến nét hiện đại và mạnh mẽ. Kiểu tóc búi cao đính hoa và lối trang điểm sắc nét tôn lên gương mặt thanh tú, vừa truyền thống vừa thời thượng.
Mỹ Anh diện thiết kế tông be nhã nhặn làm từ chất liệu vải tự nhiên, mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Phom dáng vest croptop kết hợp chân váy dài giúp tôn lên đường cong cơ thể, đồng thời thể hiện nét hiện đại và tinh tế.
Chiếc đầm vàng dáng quây với chất liệu vải bóng tôn lên làn da trắng mịn cùng vóc dáng nuột nà cho Trịnh Mỹ Anh. Cô nàng xõa tóc tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào đủ để gây ấn tượng khi tham gia các hoạt động tại cuộc thi.
Thiết kế đầm ôm dáng dài với sắc đỏ đô sang trọng giúp Mỹ Anh tự tin khoe hình thể săn chắc, gợi cảm khi tham dự các buổi tiệc tối trong khuôn khổ Miss Earth. Người đẹp khéo léo chọn bông tai to bản và giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng.
Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0. Những ngày qua, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.