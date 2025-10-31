Thời trang cuốn hút của Trịnh Mỹ Anh tại Miss Earth 2025

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0. Những ngày qua, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.