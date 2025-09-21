Thời trang ấn tượng của vương phi Kate đón tiếp tổng thống Donald Trump

Vương phi Kate Middleton luôn được coi là biểu tượng phong cách Hoàng gia Anh. Mỗi lần xuất hiện, cô không chỉ gây ấn tượng với những bộ trang phục tinh tế mà còn khéo léo dùng thời trang như một ngôn ngữ ngoại giao.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump, lựa chọn trang phục của Kate tiếp tục chứng minh sức mạnh thời trang trong việc truyền tải thông điệp và thu hút sự chú ý toàn cầu.

Thái tử William và Vương phi Kate Middleton xuất hiện uy nghi khi cùng nhau đón tiếp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Vương quốc Anh. William chọn bộ quân phục trang trọng, thể hiện rõ vị thế của một thành viên cấp cao Hoàng gia. Kate tỏa sáng với chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim sang trọng, thiết kế cổ cao và tay ren tinh xảo, kết hợp cùng vương miện lộng lẫy, dải băng xanh tím - biểu tượng đặc trưng của hoàng gia giúp tôn nhan sắc ấn tượng đầy tinh tế.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và phụ kiện của vương phi Kate không chỉ tôn lên vẻ quyền quý, thanh lịch mà còn khẳng định hình ảnh chuẩn mực của Hoàng gia Anh trong những sự kiện ngoại giao trọng đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump xuất hiện tại sự kiện cấp nhà nước ở Anh với phong thái trang trọng và nổi bật. Ông Trump chọn bộ tuxedo cổ điển với áo đuôi tôm đen, sơ mi và áo ghi-lê trắng, toát lên vẻ trang trọng chuẩn mực. Trong khi đó, bà Melania Trump nổi bật trong váy dạ hội vàng rực rỡ, thiết kế trễ vai thanh lịch, nhấn nhá bằng thắt lưng tím pastel thời thượng, tạo nên hình ảnh sang trọng và quyền lực.

Tham dự các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước, vương phi Kate và đệ nhất phu nhân Melania Trump có dịp đứng chung khung hình. Kate lựa chọn phong cách thanh lịch với áo khoác ngắn tối màu phối cùng chân váy dài kết hợp khăn buộc cổ và boots cao, mang đến hình ảnh nền nã. Bà Melania Trump ghi điểm với vẻ sang trọng mà vẫn thoải mái trong áo khoác màu nâu nhấn eo cùng quần trắng ống đứng, đi kèm giày bệt, tạo nên phong thái hiện đại, trẻ trung.

Vương phi Kate Middleton ghi dấu ấn với bộ váy coat dress màu burgundy sang trọng, đi kèm mũ đồng điệu và clutch cùng tông, tạo nên hình ảnh quý phái, trang nhã nhưng không kém phần nổi bật. Bên cạnh đó, Melania Trump chọn phong cách quyền lực với bộ suit đen ôm dáng phối cùng chân váy midi và mũ rộng vành tím than, tôn lên khí chất mạnh mẽ, quyền lực.

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla xuất hiện trang trọng khi đón Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania. Vua Charles diện quốc phục hoàng gia với áo đuôi tôm, đeo huân chương và dải băng xanh biểu trưng cho hoàng tộc, thể hiện sự uy nghiêm. Hoàng hậu Camilla chọn váy dài xanh hoàng gia, kết hợp vương miện lấp lánh, toát lên vẻ sang trọng và quý phái.