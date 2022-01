Thời tiết tháng giáp Tết Nguyên đán 2022 thế nào?

Do ảnh hưởng đới gió Đông Bắc của không khí lạnh, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Từ ngày 3/1, nhiệt độ có xu hướng tăng.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Ngày 11-20/1: Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ 10-20mm, vùng núi có nơi cao hơn, tại Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, Trung và Nam Trung Bộ 20-40mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 10mm.

Ngày 21-31/1: Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến dưới 15mm, vùng núi phía Bắc 15-30mm, tại Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, Trung và Nam Trung Bộ 20-40mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 10mm.

Minh Tuệ