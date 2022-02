Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ chìm trong rét đậm, vùng núi và trung du rét hại

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C; khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ trưa chiều gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, rét hại; khu vực đồng bằng từ đêm trời rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa và mưa nhỏ; phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 22-25 độ C.