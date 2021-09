Thời tiết ngày 25/9: Nhiều khu vực cục bộ mưa vừa, mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rât to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận