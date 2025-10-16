Thời tiết 'dị thường': Bão số 12 có thể hình thành, không khí lạnh dồn dập, miền Trung mưa lớn

Ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Khí tượng Thủy văn vừa cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (16-25/10/2025), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm. Cụ thể:

Khả năng xuất hiện bão số 12 trên Biển Đông

Hiện nay (16/10), trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông vào khoảng 19-20/10.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh. Tuy nhiên, ông Hiền nhận định, thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.