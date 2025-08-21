Thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết dịp lễ Quốc Khánh ban ngày phổ biến ít mưa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều 20/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Cụ thể, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng thời gian chính của dịp lễ, từ ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng được nhận định thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.