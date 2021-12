Thời tiết 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 thế nào?

Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 20-24 độ C. Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26-30 độ C.

Trong 3 ngày nghỉ Tết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Trương Huyền