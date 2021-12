Thời tiết 18/12: Bắc bộ tiếp tục rét đậm 

Dự báo không khí lạnh tiếp tục kéo dài ở Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 18/12 toàn khu vực

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nênthời tiết hôm nay18/12ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Từ hôm nay, gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc nên vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/12.

Thời tiết Hà Nội ngày có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Chi tiết dự báo thời tiết hôm nay 18/12 của từng khu vực