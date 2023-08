Thời sự 24 giờ: Tranh luận nên hay không nên di dời ra Sài Gòn; Xét xử 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (Q. Tân Phú) 'ăn tiền' của tội phạm ma túy

Xung quanh đề xuất trên gây ra cuộc tranh luận gay gắt nên hay không nên di dời. Thực tế, cuộc tranh luận này đã nổ ra từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa ngã ngũ.

Những ý kiến ủng hộ việc giữ lại ga Sài Gòn ở nội đô và nâng cấp ga này, cho rằng nếu di chuyển ra ngoại thành, người dân phải di chuyển bằng đường bộ ra ngoài để đón tàu, vô tình làm tăng mật độ đường bộ. Và để thuận tiện cần kết hợp mô hình từ ga Sài Gòn tới Dĩ An, Biên Hòa là đường sắt đô thị kết hợp đường sắt bắc - nam, và liên kết với hệ thống đường sắt đô thị vận chuyển hành khách tới các cụm công nghiệp của Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Long An...

Trong khi đó, những ý kiến phản đối đa phần giống nhau ở cách nhìn nhận là thành phố bây giờ đất chật người đông, tấc đất tấc vàng, huống hồ gì nhà ga lại nằm ngay khu đất vàng của thành phố, chưa kể đường ray của nó lại chiếm rất lớn quỹ đất của TP, gây cản trở lưu thông khi tàu lửa đi qua…

Xét xử 13 cựu cán bộ công an phường vụ 'ăn tiền' của tội phạm ma túy

Hôm nay (28/8), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, gồm: Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng công an phường), Lê Văn Quý và Lê Văn Hòa (đều là cựu Phó trưởng công an phường), Lê Đình Vũ, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Võ Quang Kế và Phạm Ngọc Vy (cựu cán bộ công an phường ) cùng 5 người khác về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo truy tố, từ 4/2018 đến 4/2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà có chủ trương ngầm tổ chức cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát địa bàn, nếu phát hiện những đối tượng liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý thì tạm giữ người, tang vật và ghi lời khai.

Trụ sở Công an Phường Phú Thọ Hòa.

Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã không thực hiện theo đúng quy định pháp luật mà tạo điều kiện cho đối tượng vi phạm gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chung chi để giải cứu. Vụ việc “ăn tiền” của một số cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa đã bị người dân tố cáo.