Thời sự 24 giờ: Thi thể nữ sinh thiệt mạng tại Itaewon đã về quê nhà, y án 5 năm tù với ông Lê Tùng Vân

Tại tòa hôm nay, các bị cáo trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai liên tục kêu oan, đòi trả tự do nhưng không có chứng cứ chứng minh.

Chiều 3/11, TAND tỉnh Long An tuyên án phiên xét xử phúc thẩm ông Lê Tùng Vân và đồng phạm về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX cho rằng, quá trình xét xử, tòa cấp sơ thẩm đã cân nhắc, lượng hình khi tuyên án đối với các bị cáo. Bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Vì thế, tòa bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Việt Nam sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để đưa ấn vàng triều Nguyễn về nước

Liên quan đến thông tin hãng MILLON ở Pháp hoãn đấu giá ấn vàng của Vua Bảo Đại và cho phép Việt Nam thương lượng để được mua trực tiếp, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, phái đoàn Việt Nam tại UNESCO phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để có thể đưa cổ vật về nước”.

Nguyên nhân dời lịch đấu giá được hãng đưa ra là do "chiếc ấn vàng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Việt Nam". Nhưng chi tiết cụ thể không được hãng MILLON giải thích rõ trong thông báo.