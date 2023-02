Thời sự 24 giờ: Ngân hàng dành gói 120.000 tỷ cho bất động sản

Nhà chức trách Đức lý giải hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được.

Do đó, Đức không thể cấp thị thực loại C hoặc D. Đến tháng 8/2022, sau những cuộc làm việc, trao đổi của các cơ quan chức năng Việt Nam và Đức thì nước này tạm thời công nhận hộ chiếu mẫu mới với điều kiện có bổ sung thông tin nơi sinh. Việc cấp thị thực sẽ được nối lại, tuy nhiên vẫn ngoại trừ visa nhiều năm loại C (visa Schengen) cho phép nhập cảnh vào một trong số 26 quốc gia thuộc khối Schengen và tự do di chuyển trong lãnh thổ của 25 quốc gia còn lại mà không phải thêm bất cứ thủ tục nhập cảnh nào khác.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông không có dấu hiệu tội phạm

Liên quan đến vụ việc cháu trai 10 tuổi lọt trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vào 31/12/2022, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua báo cáo của Công an huyện Thanh Bình, vụ việc này chỉ là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm.

Thượng tá Quốc cho biết thêm, vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đã họp và thống nhất cao với nội dung báo cáo trên.

Công an tỉnh Đồng Tháp còn cho rằng, khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự, thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra, kết luận mức độ của vụ tai nạn. Khi đó, cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài về hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân.

Ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình nhặt sắt. Tại đây cháu Nam bị rơi vào lòng trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m, đường kính 25cm.