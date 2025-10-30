Thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu còn dùng được không?

Trang Facebook của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội mới đây đăng tải thông tin giải đáp thắc mắc: “Sau khi thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay không?”.

Cơ quan này khẳng định: Không. Cụ thể, Khi công dân được thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu phổ thông sẽ bị thu hồi và hủy giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 27, 29 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.