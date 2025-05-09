Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40

Dậy từ 6h, hay đi ngủ trong hối tiếc

- Lạ là có những sản phẩm anh đầu tư mạnh thì không đạt được thành tích như mong đợi nhưng không ít lần hát kiểu "góp vui văn nghệ" lại viral mạnh mẽ. Điều này có làm anh nản lòng và ngại đầu tư sản phẩm cá nhân?

Nếu vô tình làm gì đó và trở nên viral, tôi sẽ rất vui. Những khoảnh khắc đó nhắc tôi làm nghệ thuật không nên quá cưỡng cầu.

Nhưng nếu làm sản phẩm cá nhân, tôi chắc chắn thích đầu tư và không bao giờ tiếc, nhất là với các sản phẩm thể hiện bản sắc của mình. Tôi vẫn đang tìm con đường để sống thật với đam mê âm nhạc.

Làm nghệ sĩ là vậy, đôi lúc giống như cái nghiệp. Không ai dám nói trước sản phẩm của mình sẽ thành công nhưng trước tiên cứ đổ hết tâm huyết vào đã.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: Loan Lê

- Anh có ngại bị nói là loay hoay?

Tôi loay hoay rõ ràng cho cả thế giới xem. Con người khi loay hoay không giấu được.

Nhưng điều đó rất bình thường. Nghệ sĩ chúng tôi vẫn sẽ chờ cơ hội để bắt lấy. Gần đây, trên hành trình mới, tôi gặp những người thú vị, người đồng hành mới làm tôi hừng hực và tự tin hơn nhiều. Sẽ có những phép thử gây bất ngờ và tôi đang ấp ủ nó.

- "Bao năm nay cứ hát xong thì về nhà", đó là 1 ngày kiểu mẫu của anh?

Tôi dậy vào 6h mỗi ngày, ngạc nhiên chưa? Vì tôi thường ngủ lúc 22h, cũng có hôm 20h đã lên giường. (cười)