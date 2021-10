Các chuyên gia cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa sức khỏe răng miệng của một người và nguy cơ trở nặng nghiêm trọng nếu họ nhiễm virus SARS-CoV-2.



Nghiên cứu ghi nhận, những người có răng và nướu yếu sẽ bị bệnh tật tấn công nhiều hơn vì miệng của họ là chỗ tích tụ virus.



Nhưng dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng có thể ngăn chặn sự tàn phá tồi tệ nhất của các mầm bệnh.

Ảnh minh họa: Manusdental

Tiến sĩ Ahmed Mustafa Basuoni, Đại học Cairo, Ai Cập, cho biết: “Các mô ở miệng có thể trở thành một ổ chứa virus SARS-CoV-2, khiến lượng virus nhân lên nhanh chóng. Bạn nên cải thiện các biện pháp vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19”.



Chuyên gia này khuyến cáo, các biện pháp đơn giản như thăm khám nha khoa thường xuyên, sử dụng nước súc miệng sẽ giảm khả năng nhiễm bệnh hoặc mức độ nghiêm trọng của Covid-19.



Tiến sĩ Basuoni giải thích, virus có thể phát triển mạnh ở nướu răng bị sưng, viêm nhiễm. Sức khỏe răng miệng kém là dấu hiệu cảnh báo tim và hệ miễn dịch cũng đang gặp nguy hiểm.



Nghiên cứu được tiến hành trên 86 bệnh nhân Covid-19. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng viêm nhiễm quá nhiều trong cơ thể có thể khiến bệnh Covid-19 trở nên tồi tệ hơn và tăng nguy cơ tử vong.



Ngoài ra, sức khỏe răng miệng cũng là chỉ báo cho nhiều loại bệnh tật với mức độ nguy hại khác nhau. Nếu nướu nhợt nhạt bất thường có thể do thiếu máu.



Răng lung lay là biểu hiện của tình trạng loãng xương (xương suy yếu, giòn xốp, dễ gãy). Trong đó, xương ổ răng dễ bị tổn thương do tác động của hoạt động nhai hằng ngày.



Các bệnh nhân HIV có hệ miễn dịch suy yếu do đó, họ dễ bị tưa miệng và các bệnh nhiễm trùng nặng hơn người khác.