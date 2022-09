Thói quen của nhiều đàn ông Việt gây yếu sinh lý

Theo Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, yếu sinh lý ở nam giới là tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới với các biểu hiện như: suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, có cảm giác đau đớn khi giao hợp, tần suất xuất tinh giảm, khó có con…

Đàn ông thường có những thói quen và sở thích và hoạt động khác với nữ giới như uống cà phê, rượu bia, hoạt động thể thao quá mức, làm việc nặng nhọc,… Tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý ở các quý ông.

Xét tổng thể thì yếu sinh lý có thể chia ra thành 4 nhóm nguyên nhân chính là: mạch máu; nội tiết; thần kinh và tâm lý.

- Yếu sinh lí do nội tiết tố là nguyên nhân liên quan chủ yếu đến tuổi tác, do đã có tuổi nên các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu dẫn đến việc sản xuất hormone sinh dục testosterone giảm sút gây giảm hưng phấn và ham muốn tình dục, hay do các chất làm giảm khả năng sản xuất hormone này có nhiều trong cơ thể do việc ăn uống không hợp lý.