Trang Eat This, Not That đưa ra những thói quen ăn uống để duy trì lá gan khỏe mạnh.

Ăn thực phẩm tốt cho gan Một số loại thực phẩm tự nhiên hỗ trợ chức năng gan gồm rau lá xanh (cải xoăn, cải bó xôi), bông cải xanh và bắp cải, tỏi và củ cải đường; nghệ là một chất giải độc gan mạnh khác giúp giảm viêm. Giữ đủ nước Nước đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố khỏi gan. Uống ít nhất 8-10 cốc nước mỗi ngày. Thêm chanh pha với nước ấm vào buổi sáng có thể tăng cường quá trình giải độc. Giảm thực phẩm chế biến và có đường Đường dư thừa và thực phẩm chế biến dẫn đến tích tụ chất béo trong gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tránh đồ uống có đường, carbohydrate tinh chế, thực phẩm chiên rán. Thay vào đó, chọn thực phẩm nguyên chất như trái cây, rau, hạt. Hạn chế rượu và caffeine Rượu làm gan quá tải, dẫn đến tình trạng viêm và tổn thương lâu dài. Tương tự, uống đồ uống chứa caffeine quá mức có thể gây căng thẳng cho các enzym gan. Chọn các loại trà thảo mộc có tác dụng hỗ trợ gan. Bổ sung chất béo lành mạnh Thay thế chất béo chuyển hóa không lành mạnh bằng chất béo tốt như chất béo có trong quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt. Thực phẩm giàu omega-3 như hạt lanh, hạt chia và quả óc chó giúp giảm viêm gan. Bên cạnh chế độ ăn uống, hoạt động thể chất thúc đẩy tuần hoàn, giảm tích tụ mỡ và tăng cường chức năng gan. Đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, có thể là đi bộ nhanh, yoga hoặc tập luyện sức mạnh.