Thói quen ăn fast food có thể nhanh chóng khiến não bộ 'xuống cấp'

Thói quen ăn vặt bằng khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe trí não. (Ảnh: iStock)

Chúng ta thường nghĩ tác hại của fast food (đồ ăn nhanh) chỉ xuất hiện sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy não bộ có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi chúng ta nạp những thức ăn có quá nhiều chất béo bão hòa.

Một nghiên cứu mới từ Trường Y UNC (Mỹ), vừa công bố trên tạp chí Neuron, hé lộ tác động đáng lo ngại của chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt nhiều chất béo bão hòa như khoai tây chiên, gà rán…, chỉ trong vài ngày, các mạch thần kinh liên quan đến trí nhớ đã có dấu hiệu rối loạn.

Phát hiện này mở ra cơ hội cho những can thiệp sớm nhằm phòng ngừa suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến béo phì.

Dưới sự dẫn dắt của Tiến sỹ Juan Song - Giáo sư dược lý học, và Tiến sỹ Taylor Landry - tác giả chính của nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một nhóm tế bào não đặc biệt trong hồi hải mã, được gọi là tế bào thần kinh trung gian CCK, trở nên hoạt động quá mức sau khi ăn chế độ ăn nhiều chất béo (HFD) - như xúc xích, gà rán, burger phômai, khoai tây chiên... do khả năng tiếp nhận glucose (đường) của não bị suy giảm.