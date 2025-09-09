Thời hạn kiểm tra thuế có thể lên tới 80 ngày, doanh nghiệp nói thẳng nỗi lo

Trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định làm rõ hình thức kiểm tra thuế, gồm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế.

Theo đó, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sẽ thực hiện trong các trường hợp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm, theo kế hoạch, chuyên đề, theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi doanh nghiệp thay đổi trạng thái pháp lý, giải thể, phá sản...

Việc kiểm tra không quá một lần/năm đối với kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề, kiến nghị; thời hạn tối đa 20 ngày (gia hạn một lần thêm 20 ngày). Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thời hạn kiểm tra tối đa 40 ngày (trường hợp cần thiết, có thể gia hạn một lần nhưng không quá 40 ngày làm việc).