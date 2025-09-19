'Thổi giá', gom đất, phân lô bán nền tràn lan sau công bố quy hoạch

Tuy nhiên, phần lớn các khu đất được phân lô hiện chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, như điện, nước sinh hoạt. Đặc biệt có những khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đường bê tông nhỏ, nằm cuối thôn, ngõ cụt, cạnh sông Khe Giao vẫn được phân lô bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm vốn trước đây gần như bỏ hoang nhưng nay bất ngờ trở thành “điểm nóng” gom đất, phân lô bán nền.

Thời gian gần đây, sau khi Khu quy hoạch phía Tây Hà Tĩnh được công bố, “cò đất” ùn ùn đổ về nhiều thôn trên địa bàn xã Toàn Lưu để xem đất khiến vùng quê trở nên xôn xao. Bên cạnh đó, tình trạng phân lô, tách thửa cũng đang diễn ra rầm rộ tại nhiều thôn, làm gia tăng áp lực lên công tác quản lý đất đai ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn C. (70 tuổi, thôn Trung Tâm) cho biết, lô đất của gia đình trước đây rộng 5.500m2, trong đó thổ cư 400m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, do biến cố gia đình, lô đất này được bán cho một người khác. Đến nay khu đất đã được một nhà đầu tư làm đường thảm rộng 7m, chia thành 23 lô để bán. Mỗi lô khoảng 130-140m2, giá được rao bán khoảng trên 500-600 triệu đồng/lô.

Khu đất chưa đầu tư hạ tầng, song vẫn được môi giới rao bán với giá dao động từ 460 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài các khu đất hạ tầng đã được hình thành, hiện tại thôn Trung Tâm vẫn còn nhiều vị trí phân lô chưa có đường nhưng vẫn được rao bán rầm rộ.

Trong vai người có nhu cầu mua đất, phóng viên được các môi giới liên tục mời chào với những lời hứa hẹn: “Hiện tại chưa có đường, chưa có điện, nhưng sắp tới sẽ triển khai, hạ tầng sẽ hoàn thiện đồng bộ. Giá đang rẻ, mua bây giờ là cơ hội. Như hôm qua có lô chỉ 950 triệu, hôm nay đã lên gần 1,1 tỷ rồi, đất tăng từng ngày”.

Dù hạ tầng tại khu đất có hệ thống đường, nước, điện nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán.

Dù hạ tầng chưa hoàn thiện, chỉ bãi đất trống, song một môi giới cho biết thêm, khu đất đang được rao bán có diện tích hàng ngàn mét vuông, được chia thành khoảng 60 lô, mỗi lô từ 140m² đến hơn 200m², giá bán dao động từ 460 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.