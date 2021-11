Thời điểm hiệu quả vaccine chống lại nhiễm COVID-19 giảm về 0

Một nghiên cứu mới từ Thụy Điển cho thấy vaccine COVID-19 có hiệu quả chống lại nguy cơ nhiễm virus, nhập viện và tử vong vì COVID-19, nhưng đến một thời điểm nhất định, hiểu quả của vaccine sẽ giảm về 0.



Nghiên cứu này thực hiện trên hơn 3,6 triệu người tiêm ít nhất 1 liều vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer – BioNTech và vaccine Moderna trên toàn Thụy Điển.

Một hộp đựng vaccine AstraZeneca phòng COVID-19.

Nghiên cứu được công bố trên nền tảng chuyên đăng tải các nghiên cứu khoa học - Preprints with The Lancet - trong khi chờ bình duyệt.



Kết quả nghiên cứu



Trong nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học quan sát thấy những người được tiêm chủng thường có nhiều chẩn đoán bệnh hơn và có trình độ học vấn cao hơn so với những người không tiêm chủng.



Nghiên cứu cũng phát hiện ra hiệu quả của vaccine Pfizer chống lại nguy cơ nhiễm COVID-19 giảm dần từ 92% ở ngày thứ 15-30 sau khi tiêm xuống 47% ở ngày thứ 121-180 sau khi tiêm. Vaccine Pfizer không còn hiệu quả chống lại nhiễm COVID-19 từ ngày thứ 211 trở đi, theo nghiên cứu.



Sự suy giảm này chậm hơn một chút đối với vaccine Moderna. Hiệu quả của vaccine Modern là 59% từ ngày thứ 181 sau khi tiêm. Hiệu quả của vaccine AstraZeneca thấp hơn và suy yếu nhanh hơn, vaccine này không còn hiệu quả từ ngày thứ 121 sau khi tiêm.



Trong nghiên cứu này, hiệu quả của vaccine thấp hơn và suy yếu nhanh hơn ở nam giới và người lớn tuổi. Với đối tượng này, hiệu quả của vaccine chống lại nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng giảm từ 89% ở ngày thứ 15-30 xuống còn 42% từ ngày thứ 181 trở đi.



Nhìn chung, hiệu quả của vaccine suy giảm này rõ rệt ở nam giới, những người già yếu và những người mắc bệnh nền, theo kết quả nghiên cứu.



Ý nghĩa nghiên cứu



Theo News-Medical, các phát hiện của nghiên cứu này củng cố nhu cầu tiêm liều vaccine tăng cường, ưu tiên những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong. Do đó, những phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với các chiến lược tiêm chủng và các chính sách y tế công cộng.

Nguy cơ nhiễm COVID-19 ở người tiêm 2 mũi và 3 mũi vaccine khác nhau thế nào?



Theo một nghiên cứu mới từ Anh, liều vaccine thứ ba làm giảm 2/3 nguy cơ mắc COVID-19 và do đó, đã giúp giảm số ca mắc COVID-19 ở Anh trong tháng qua.



Nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Hoàng gia London, xem xét kết quả xét nghiệm COVID-19 của 100.000 người ngẫu nhiên.



Giáo sư Paul Elliott, đến từ từ Đại học Hoàng gia London, cho biết: "Trong vòng 14 ngày sau khi tiêm liều thứ ba, nguy cơ nhiễm COVID-19 giảm 2/3 - vì vậy liều vaccine này rất, rất hiệu quả".



Kết quả nghiên cứu cho thấy những người được tiêm ba mũi vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn 62% so với người tiêm hai liều.



Và kể từ khi triển khai tiêm liều tăng cường vào tháng trước, tỷ lệ nhiễm COVID-19 của Anh đã giảm từ 1,72% xuống còn 1,57%.