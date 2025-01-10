Thời của game show hài, bolero trước khi bị khai tử

Một thời mở tivi là gặp game show hát nhạc bolero

Khoảng 2013-2018, truyền hình Việt chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của game show hài, bolero. Trào lưu xem hài lan rộng ở khu vực phía Nam, bắt đầu từ vlog, sitcom của các nhóm nhỏ và sức hút từ những gương mặt đình đám như Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang. Trong bối cảnh ấy, nhiều game show hài lần lượt ra đời, mở màn bằng Ơn giời cậu đây rồi với format mới lạ, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Đài Vĩnh Long nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, tung ra Cười xuyên Việt, sân chơi cho các diễn viên trẻ với ban giám khảo uy tín. Chương trình nhanh chóng tạo dấu ấn, định vị thương hiệu giải trí cho nhà đài.

Từ thành công đó, loạt chương trình khác lần lượt nối sóng Hội quán Tiếu lâm, Danh hài đất Việt, Đấu trường Tiếu lâm, show âm nhạc như Hãy nghe tôi hát, Ngôi sao Phương Nam, Solo cùng Bolero, Hát vui - Vui hát...