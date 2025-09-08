Thoát chết thần kỳ sau tai nạn giao thông, cặp đôi lập tức đăng ký kết hôn

Vụ việc xảy ra hôm 26/7, khi anh Mã và bạn gái trở về quê nhà ở Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, sau chuyến du lịch ngắn ngày tới Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.

Trong quá trình di chuyển trên đường cao tốc, một chiếc xe tải đi cùng chiều với ô tô của cặp đôi bất ngờ bị nổ lốp dẫn đến mất lái, lao sang bên phải.