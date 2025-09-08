Thoát chết thần kỳ sau tai nạn giao thông, cặp đôi lập tức đăng ký kết hôn

Đỗ An| 09/08/2025 10:12

Thoát chết sau tai nạn ô tô nghiêm trọng trên đường cao tốc, một cặp đôi ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc lập tức cùng nhau đi đăng ký kết hôn.

Vụ việc xảy ra hôm 26/7, khi anh Mã và bạn gái trở về quê nhà ở Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, sau chuyến du lịch ngắn ngày tới Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. 

Trong quá trình di chuyển trên đường cao tốc, một chiếc xe tải đi cùng chiều với ô tô của cặp đôi bất ngờ bị nổ lốp dẫn đến mất lái, lao sang bên phải.

Theo lời kể của anh Mã, cũng là người điều khiển phương tiện, chiếc xe nhỏ hơn của họ bị ép và kéo theo xe tải khoảng 20-30m trước khi kẹt cứng vào lan can.

Ảnh: NowNews

Nhờ cả hai đều thắt dây an toàn và túi khí được kích hoạt đúng lúc, nên họ chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da, không có chấn thương nghiêm trọng nào.

Ngay cả cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, khi chứng kiến cặp đôi thoát nạn thần kỳ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. 

photo543275.jpg
Ảnh: NowNews

3 ngày sau khi cùng nhau vượt qua "cửa tử", anh Mã và bạn gái đã tới trụ sở hành chính tỉnh Sơn Tây để đăng ký kết hôn.

Sau khi tin tức được đăng tải, cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng: “Hãy trân trọng từng phút giây bên nhau”; “Chắc chắn hai người sau này sẽ hạnh phúc viên mãn",... 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thoat-chet-than-ky-sau-tai-nan-giao-thong-cap-doi-lap-tuc-di-dang-ky-ket-hon-2429301.html
