Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại khu nghỉ dưỡng ở Turnberry (Scotland), ngày 27/7/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tờ Financial Times ngày 17/8 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực ngăn chặn Mỹ nhắm vào các quy định kỹ thuật số của khối, trong bối cảnh hai bên đang xử lý những chi tiết cuối cùng của một tuyên bố chung nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại đã đạt được vào tháng trước.

Theo các nguồn thạo tin, những bất đồng về ngôn từ liên quan đến "các rào cản phi thuế quan" là một trong những lý do gây ra sự chậm trễ trong việc công bố tuyên bố chung.