‘Thỏa thuận hòa bình Trump’ đã được ký kết

Ngày 13-10, hơn 20 lãnh đạo quốc gia đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở TP Sharm el-Sheikh (Ai Cập). Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nhà lãnh đạo khác đã ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - được mang tên Thỏa thuận hòa bình Trump - trong hội nghị này, theo đài CNN.

Ông Trump: Sẽ có rất nhiều tiền đổ về tái thiết Gaza

Phát biểu sau khi ký kết thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi các đối tác có vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Israel-Hamas, đồng thời đưa ra tầm nhìn hy vọng cho Trung Đông.

Về kế hoạch cho Gaza, ông Trump nói rằng trọng tâm hiện nay phải là khôi phục những điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp. Theo ông Trump, sẽ có rất nhiều tiền đổ vào Gaza và rất nhiều công cuộc tái thiết, xây dựng sẽ diễn ra khi nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia "giàu có, hùng mạnh và có phẩm giá" đã lên tiếng và nói rằng họ muốn giúp đỡ tái thiết Gaza.