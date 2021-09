Thỏa thuận AUKUS: Anh, Mỹ khẳng định đồng minh thân thiết, hoan nghênh quan hệ đối tác mới

Ông Stano cho hay, vấn đề sẽ được thảo luận trong nội bộ EU để đánh giá các tác động.

Trong khi đó, một người phát ngôn khác của EC, bà Dana Spinant, khẳng định quan hệ đối tác an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia sẽ “không ảnh hưởng” đến mối quan hệ giữa EU với 3 nước này.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đánh giá hiệp ước an ninh mới giữa Mỹ, Anh và Australia cho thấy EU phải phát triển chiến lược quốc phòng và an ninh của riêng mình, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhận định được ông Borrell đưa ra khi công bố chiến lược mới của EU ở khu vực trên.