Thợ sửa ô tô tiết lộ vì sao xe châu Âu bảo dưỡng tốn kém, đắt đỏ

Bảo Ngọc| 03/10/2025 16:42

Xe châu Âu thường khiến chủ xe “xót ví” mỗi lần vào xưởng. Theo thợ sửa ô tô tại Mỹ, nguyên nhân không nằm ở chất lượng kém, mà ở thiết kế phức tạp do các kỹ sư châu Âu ưu tiên hiệu suất và an toàn hơn sự tiện lợi khi bảo dưỡng.

Một thợ máy tại Mỹ vừa chia sẻ trên TikTok lý do khiến việc bảo dưỡng xe châu Âu thường đắt đỏ hơn hẳn so với nhiều dòng xe khác và nguyên nhân không nằm ở sự hỏng hóc, mà ở cách các kỹ sư châu Âu thiết kế.

Sandro, thợ máy tại xưởng Aeschbach Auto (bang Wisconsin), cho biết: “Các kỹ sư châu Âu có những ưu tiên rất khác. Thuật ngữ ‘over-engineered’ (thiết kế quá phức tạp) thường được nhắc đến, và đúng là vậy.”

Ông giải thích: khi thiết kế xe, các kỹ sư thường theo đuổi những chỉ số như khả năng tăng tốc, độ ổn định khi ôm cua hay tiêu chuẩn an toàn. Với xe châu Âu, nếu chỉ cần làm phức tạp gấp đôi để cải thiện thêm 5-10% hiệu suất hay độ an toàn, họ sẵn sàng lựa chọn điều đó.

Capture.JPG
Thợ máy nổi tiếng tiết lộ vì sao xe châu Âu tốn kém hơn khi bảo dưỡng? 

Những chiếc xe này vì vậy thường cho cảm giác lái và độ an toàn vượt trội khi còn mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là quy trình bảo dưỡng trở nên phức tạp hơn nhiều: “Chúng khó chẩn đoán hơn, tốn nhiều thời gian sửa chữa hơn.”

Theo Sandro, ngay cả những hạng mục tưởng chừng đơn giản cũng có thể mất tới 3-5 giờ để hoàn thành trên một số dòng xe châu Âu. Điều này đồng nghĩa với chi phí nhân công tăng cao, đẩy hóa đơn bảo dưỡng đội lên đáng kể.

“Tóm lại, không phải xe châu Âu kém bền hay nhiều lỗi, mà bởi nhà sản xuất quan niệm: muốn sở hữu đẳng cấp xe như vậy thì chi phí bảo dưỡng cũng phải tương xứng,” Sandro kết luận.

