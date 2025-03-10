Thợ sửa ô tô tiết lộ vì sao xe châu Âu bảo dưỡng tốn kém, đắt đỏ

Một thợ máy tại Mỹ vừa chia sẻ trên TikTok lý do khiến việc bảo dưỡng xe châu Âu thường đắt đỏ hơn hẳn so với nhiều dòng xe khác và nguyên nhân không nằm ở sự hỏng hóc, mà ở cách các kỹ sư châu Âu thiết kế.

Sandro, thợ máy tại xưởng Aeschbach Auto (bang Wisconsin), cho biết: “Các kỹ sư châu Âu có những ưu tiên rất khác. Thuật ngữ ‘over-engineered’ (thiết kế quá phức tạp) thường được nhắc đến, và đúng là vậy.”