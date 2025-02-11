Thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy anh N rơi từ tầng cao xuống, tạo ra tiếng động lớn. Nhờ rơi trúng tấm bạt nên lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên sau đó tấm bạt rách, anh N tiếp tục rơi trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Trong quá trình sơn sửa mặt tiền từ tầng cao thì anh N bị trượt ngã khỏi thang, rơi sang tấm bạt che của nhà số 16 kế bên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bến Thành đã có mặt hỗ trợ, đưa anh N đến bệnh viện sơ cứu. Cả anh N và người bị rơi trúng đều may mắn chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được cho xuất viện sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.