'Thỏ ơi' - Phim Tết 2026 của đạo diễn Trấn Thành

Trên trang Fanpage cá nhân, đạo diễn Trấn Thành cũng vui mừng thông báo về dự án của mình: "Đến hẹn lại lên! It’s time for movie! Mùng 1 Tết 2026, mời cả nhà cùng xem bộ phim mới nhất của Trấn Xìn mang tên: "Thỏ ơi!".

Trấn Thành chia sẻ về dự án phim Tết 2026

Trấn Thành tiết lộ Thỏ ơi sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng.