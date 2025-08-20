Thổ Nhĩ Kỳ tung công nghệ ‘xe tăng laser’ hủy diệt UAV, giới quân sự toàn cầu choáng váng

Công nghệ này được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên không, đặc biệt là các loại drone mini/micro, đạn lượn (loitering munitions), và thậm chí cả trực thăng.

ALKA-KAPLAN là sự kết hợp giữa nền tảng xe bọc thép lai (KAPLAN HYBRID) và hệ thống vũ khí năng lượng định hướng ALKA (ALKA Directed Energy Weapon System - DEWS).

Được phát triển thông qua sự hợp tác giữa hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ là FNSS và ROKETSAN, ALKA-KAPLAN đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các phương tiện bọc thép, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ drone trong tác chiến hiện đại.

ALKA-KAPLAN, sản phẩm công nghệ quân sự tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố là chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới trang bị vũ khí năng lượng định hướng (Directed Energy Weapon - DEW) với khả năng triệt hạ các phương tiện bay không người lái (UAV/Drone) và các mối đe dọa trên không.

Tác chiến điện tử (Electromagnetic Jamming): ALKA-KAPLAN có khả năng gây nhiễu điện tử, làm gián đoạn hệ thống điều khiển và định vị của drone, bao gồm cả các loại sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến như GPS-denied navigation hoặc nhắm mục tiêu bằng hình ảnh. Điều này khiến drone mất khả năng hoạt động hoặc định hướng chính xác.

Vũ khí laser năng lượng cao: Hệ thống laser của ALKA-KAPLAN có thể phá hủy các mục tiêu bằng cách tập trung năng lượng nhiệt vào một điểm, gây cháy nổ hoặc làm hỏng cấu trúc của drone.

Công nghệ này không chỉ hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí so với các hệ thống phòng không truyền thống sử dụng đạn dược vật lý, vốn dễ cạn kiệt và tốn kém hơn.

Hệ thống ALKA DEWS được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ theo dõi và nhận diện mối đe dọa. Nhờ đó, nó có thể nhanh chóng phát hiện, xác định và tiêu diệt các mục tiêu với độ chính xác cao.

Các thuật toán theo dõi dựa trên AI giúp ALKA-KAPLAN hoạt động hiệu quả ngay cả trong các môi trường chiến đấu phức tạp, từ đô thị đến vùng đất trống hoặc các đoàn xe di chuyển.

Xe tăng laser ALKA-KAPLAN Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: defenceagenda.com

Tính linh hoạt và khả năng triển khai

Một trong những điểm nổi bật của ALKA-KAPLAN là tính linh hoạt trong triển khai.

Hệ thống có thể được cấu hình theo ba dạng: cố định, di động hoặc di động cầm tay, cho phép nó bảo vệ nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm khu vực đô thị, vùng đất trống và các đoàn xe quân sự.