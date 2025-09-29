Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì động đất, người dân phải sơ tán

Minh Ngô/VOV-Cairo| 29/09/2025 07:35

Một trận động đất mạnh xảy ra hôm qua (28/9) đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, buộc người dân phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo thương vong nào được ghi nhận.

Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, trận động đất mạnh 5,4 độ richter có tâm chấn tại thị trấn Simav, tỉnh Kutahya, ở độ sâu 8 km. Dư chấn cũng được cảm nhận tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, cách đó khoảng 100 km về phía Bắc.

tho nhi ky rung chuyen vi dong dat, nguoi dan phai so tan hinh anh 1
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán sau một trận động đất. (Ảnh minh họa: Reuters)

Vào tháng 8, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Balikesir cũng ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Kể từ đó, khu vực xung quanh Balikesir đã phải hứng chịu những trận động đất nhỏ hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khu vực của các đường đứt gãy lớn và thường xuyên xảy ra động đất.

Năm 2023, một trận động đất 7,8 độ richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam. 6.000 người khác cũng thiệt mạng ở phía Bắc nước láng giềng Syria do trận động đất này

