Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS

Bá Thi/VOV-Cairo| 12/09/2025 17:50

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 161 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong ít ngày.

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn được tiến hành đồng loạt tại 38 trong tổng số 81 địa phương trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuần qua, trong đó có thủ đô Ankara và thành phố lớn nhất nước này là Istanbul.

tho nhi ky bat giu 161 nghi pham khung bo is hinh anh 1
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Cùng với việc bắt giữ các nghi phạm, lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí không phép, tài liệu liên quan đến IS cùng một số thiết bị kỹ thuật số phục vụ hoạt động tấn công khủng bố. Tuy nhiên, thông báo không đề cập quốc tịch cũng như danh tính các nghi phạm bị bắt giữ.

Chiến dịch bắt giữ nghi phạm IS được tiến hành trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khu vực vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công do các nhóm vũ trang cực đoan và khủng bố thực hiện. Trong đó, IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm vụ đánh bom kép nhằm vào một cuộc tuần hành năm 2015 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-bat-giu-161-nghi-pham-khung-bo-is-post1229612.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-bat-giu-161-nghi-pham-khung-bo-is-post1229612.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO