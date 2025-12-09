Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 161 nghi phạm khủng bố IS

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn được tiến hành đồng loạt tại 38 trong tổng số 81 địa phương trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuần qua, trong đó có thủ đô Ankara và thành phố lớn nhất nước này là Istanbul.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Cùng với việc bắt giữ các nghi phạm, lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí không phép, tài liệu liên quan đến IS cùng một số thiết bị kỹ thuật số phục vụ hoạt động tấn công khủng bố. Tuy nhiên, thông báo không đề cập quốc tịch cũng như danh tính các nghi phạm bị bắt giữ.

Chiến dịch bắt giữ nghi phạm IS được tiến hành trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khu vực vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công do các nhóm vũ trang cực đoan và khủng bố thực hiện. Trong đó, IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm vụ đánh bom kép nhằm vào một cuộc tuần hành năm 2015 khiến hơn 100 người thiệt mạng.