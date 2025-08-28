Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao hệ thống phòng không “Vòm Thép” cho quân đội

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra tại trụ sở tập đoàn quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, 47 phương tiện trị giá 460 triệu USD đã được bàn giao cho quân đội, sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho hệ thống phòng không của nước này.

Ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống phòng không do nước này tự sản xuất, trong bối cảnh những thách thức an ninh hiện tại và trước các cuộc xung đột tại khu vực.

Hình ảnh mô phỏng tên lửa Hisar của Thổ Nhĩ Kỳ được phóng từ hệ thống phóng tự động. Ảnh: Anadolu (AA)

“Vòm Thép” đánh dấu nhiều năm đầu tư giúp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển mình từ quốc gia phụ thuộc nhiều vào thiết bị nhập khẩu, thành quốc gia có hệ thống tự sản xuất đáp ứng phần lớn nhu cầu trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Cũng tại buổi lễ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố cơ sở công nghệ mới trị giá 1,5 tỷ USD tại tập đoàn quốc phòng ASELSAN, dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2026, ca ngợi đây là khoản đầu tư lớn nhất vào ngành công nghiệp quốc phòng từng được thực hiện tại nước này.