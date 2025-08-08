Thợ máy tiết lộ cách giúp hộp số vô cấp CVT trên xe Nissan bền hơn

Mới đây, một đại lý phụ tùng ô tô ở Gurnee, bang Illinois, Mỹ có tài khoản TikTok Auto Parts City (@autopartscity) đã đăng video hướng dẫn và lời khuyên dành riêng cho chủ xe Nissan được trang bị hộp số CVT.

Trong video, một kỹ thuật viên tên Juan giới thiệu một chiếc Nissan Rogue 2016: “Chúng tôi thường hay đùa rằng những hộp số trên xe Nissan dễ ‘toang’ vì loại hộp số CVT kém bền. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ vài lời khuyên để giúp các chủ xe giữ cho hộp số này hoạt động được lâu nhất có thể.”

Juan cho biết, hộp số vô cấp CVT của Nissan có hai bộ lọc, một bộ nằm trong đáy cacte dầu hộp số và một bộ lọc ngoài, nhỏ hơn, nhưng nhiều người thường bỏ qua việc thay bộ lọc ngoài thứ hai khi bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến xe. Theo thợ máy này, chủ xe nên thay dầu hộp số mỗi 35.000-40.000km và thay cả hai bộ lọc. Làm như vậy, hộp số có thể vận hành tới hơn 360.000km.

“Nếu bạn đều đặn thay dầu và cả hai bộ lọc, hộp số vô cấp CVT có thể bền gần bằng tuổi thọ của chiếc xe,” Juan nhấn mạnh.

