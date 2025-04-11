Thợ máy lâu năm chia sẻ 3 thương hiệu ô tô 'không bao giờ mua' dù có rẻ đến mấy

Trong thế giới ô tô, mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau: người chuộng xe Nhật bền bỉ, người mê xe Đức sang trọng, kẻ lại thích xe Mỹ mạnh mẽ. Nhưng với một thợ máy đã từng “mổ xẻ” hàng trăm chiếc xe trong đời, lựa chọn lại dựa trên những gì anh thấy khi chúng bắt đầu hỏng.

Khi mua xe, lời khuyên thực tế nhất lại không đến từ nhà sản xuất, mà từ chính người thợ máy cầm cờ-lê mỗi ngày. Ảnh: Motorbiscuit

Sherwood, một thợ máy kỳ cựu tại xưởng sửa chữa Royalty Auto Service, bang Georgia (Mỹ) đã dành nhiều năm làm việc với các thương hiệu như Lexus, Acura và Mercedes-Benz. Nhưng chính kinh nghiệm đó giúp anh lập nên danh sách “đen", gồm ba thương hiệu ô tô mà bản thân sẽ không bao giờ mua, dù trong hoàn cảnh nào.

Hyundai: Giá mềm nhưng “đắt” theo năm tháng

Khi được hỏi thương hiệu nào anh sẽ tránh xa, Sherwood không cần suy nghĩ và trả lời một cách dứt khoát: “Hyundai. Tôi thấy quá nhiều vấn đề với xe Hyundai". Anh cho biết, điều khiến anh khó chịu không chỉ là chất lượng, mà còn là sự đánh đổi không đáng.