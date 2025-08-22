Thợ máy kỳ cựu chỉ ra 5 thương hiệu ô tô nên tránh khi mua xe cũ

Người đưa ra nhận định là Yonatan - một thợ máy có chứng nhận kỹ thuật viên dịch vụ ô tô xuất sắc của tổ chức ASE. Anh đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và hiện là nhà phân tích yêu cầu bồi thường sửa chữa cơ khí.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, anh chia sẻ: “Đây là 5 thương hiệu ô tô mà tôi gặp nhiều nhất trong công việc hằng ngày. Người mua xe cũ cần cân nhắc thật kỹ, hoặc ít nhất phải có gói bảo hành toàn diện cấp cao nhất.”

Volkswagen và Audi: Bảo dưỡng phức tạp, chi phí cao

Theo Yonatan, Volkswagen và Audi thường xuyên xuất hiện trong các hồ sơ khiếu nại về cơ khí. Tuy nhiên, chưa đến mức "khủng hoảng" diện rộng và phần lớn sự cố không quá nghiêm trọng.

Một động cơ Audi phải sửa chữa do lỗi rò rỉ dầu. Ảnh: Blauparts

Vấn đề chủ yếu liên quan đến các hạng mục bảo trì do rò rỉ dầu, đáy cacte dầu, nắp dàn cò hay hệ thống trục cam biến thiên nhưng lại đòi hỏi việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém.

Số liệu của công ty phân tích dữ liệu J.D. Power cũng cho thấy hai thương hiệu Đức này không nằm trong nhóm xe đáng tin cậy hàng đầu, dù vẫn có nhiều mẫu xe được đánh giá cao về công nghệ và thiết kế.

Ford: Động cơ EcoBoost nhiều rủi ro

Với thương hiệu Ford, vấn đề đáng ngại nhất là bộ điều chỉnh pha trục cam trên động cơ EcoBoost. Yonatan cho biết nhiều mẫu xe, ngay cả dòng Ford Raptor có giá hơn 100.000 USD cũng sẽ sớm xuất hiện tiếng gõ bất thường do lỗi này chỉ sau vài năm sử dụng.