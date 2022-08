Thợ hàn tiết lộ đặc tính nguy hiểm nhất của xỉ hàn gây tai họa khôn lường

Theo ông Ngọc, nhu cầu học nghề hàn ngắn hạn hiện nay rất lớn nhưng đào tạo dài hạn thì giảm, vì nghề hàn độc hại, vất vả.

Khi học ngành này, học viên sẽ được học môn An toàn trước khi học nghề. Môn học An toàn sẽ bao gồm đào tạo an toàn chung (an toàn cho người, an toàn cho thiết bị và an toàn nghề nghiệp); an toàn dụng cụ, đồ nghề; an toàn khi làm việc trên cao, làm việc nơi nguy hiểm, làm việc nơi có khí độc; an toàn cho thiết bị liên quan tới điện, khí...

Thợ hàn cần quan sát, dọn dẹp khu vực làm việc để tránh hậu quả đáng tiếc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau khi nắm được các nguyên tắc an toàn cơ bản, học viên mới học chuyên môn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khẳng định.

Trong nội dung an toàn có hướng dẫn học viên phải bò ra hoặc khom người, nhét giẻ ướt vào miệng khi xảy ra cháy. Học viên cũng được học sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập lửa bằng cát, nước, những tiêu lệnh phòng cháy... tùy nơi xuất hiện cháy. Thế nhưng, nhiều trường đào tạo chưa hướng dẫn học viên tự chuẩn bị các dụng cụ chữa cháy khi đi làm.

Do tính chất nguy hiểm của nghề hàn, ông Ngọc cho rằng: "Nghề đặc thù cần phải quản lý chặt vấn đề liên quan tới đào tạo. Không phải cứ truyền nghề cho nhau rồi cầm kìm hàn ra hàn sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm".